COVID-19: из «зеленой» зоны в «красную»

В конце весны в одном из наших материалов мы писали о том, что коронавирус во время подъема заболеваемости, как поезд, который мчится с большой скоростью, подхватывая новых пассажиров.

Глядя на эту таблицу, становится понятно, что «опасный состав» в нашем регионе разгоняется постепенно и, к сожалению, пока не собирается останавливаться. Во время этой волны COVID-19 в основном подтверждается у горожан.

Дарья Пышмынцева, корреспондент:

— В разрезе районов по новым случаям сейчас лидируют Уалихановский и Аккайынский. Чуть лучше дела обстоят в Мамлютском, районах М. Жумабаева, им. Г.Мусрепова, Кызылжарском и Тайыншинском. В нем, это небольшая позитивная новость, с двух сел снят карантин. Тоже самое произошло в Акжарском районе. Плюс одно село открыли в Шал акына.

Больше поводов для радости, в общем-то, в регионе нет. Заняты 335 инфекционных коек из 955, в реанимации находится 21 североказахстанец, состояние одного жителя региона медики оценивают, как крайне тяжелое. В нем нередко оказываются и те, кому ставят диагноз пневмония с признаками COVID-19.

Нурлан Айманов, и.о. руководителя управления здравоохранения СКО:

— Течение, у нас сегодня 2-3% процента поступают, завтра переводятся в отделение, т.е. движение тяжелых имеется большое. И если суммарно брать, то в месяц выходит не менее ста пациентов в тяжелом состоянии, на грани жизни и смерти. И все это зависит от соблюдения карантинных мер.

Дарья Пышмынцева, корреспондент:

— После слов о карантинных мерах, наверное, многим захотелось взять пульт от телевизора и переключить канал. Но этого не стоит делать хотя бы для того, чтобы узнать, почему северный регион переходит из одной зоны в другую. Желтая, красная, зеленая. Все смешалось и очень путает людей. Но, прежде, цитата Президента РК, которая вышла в свет 16 ноября.

«В ряде областей выявлены факты сокрытия новых случаев коронавирусной инфекции. Речь идет о Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Акмолинской, Костанайской и других областях. Нужно понимать, что выдача желаемого за действительное — очень опасное явление, так как искажает картину реальных угроз, а также подрывает стратегию борьбы с коронавирусной инфекцией в масштабе всей страны» Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан

Что теперь думать, кому верить или, напротив, не верить, вполне резонный вопрос после такого высказывания.

Асет Жуматаев, руководитель управления санитарно-эпидемиологического контроля г.Петропавловска:

— Расхождения, да, имеются. На данный момент разбираемся. В области зарегистрировано более 300 случаев, среди которых жители других регионов и стран, они входят в общую статистику. При обработке статистических данных, вероятно, возникла ошибка, поэтому Президент поручил разобраться.

Пока руководители профильных ведомств разбираются в ошибках, коснемся, неоднозначной темы с распределением регионов по зонам. В зеленую СКО, каким-то образом, попала в конце прошлой недели. Затем, буквально спустя день, мы оказались в красной зоне. В чем причина и нужно ли североказахстанцам придавать большое значение таким переменам?

Асет Жуматаев, руководитель управления санитарно-эпидемиологического контроля г.Петропавловска:

— Зеленая зона говорит о том, что у нас стабильная эпидситуация, тенденция к снижению. Желтая — относительно благополучная эпидситуация, тенденция к ухудшению. И красная — это неблагополучная эпидситуация. Да, это действительно больше необходимо профильным специалистам, населению на это реагировать не надо. Население просим соблюдать те меры, которые мы на сегодняшний день требуем.

Не нужно бояться делать замечание тем, кто нарушает правила карантина. Такой совет на брифинге дали специалисты профильных ведомств. А еще отметили, что приблизительно 80% североказахстанцев носят маски, соблюдают дистанцию и не ходят в гости. А оставшимся 20-ти % населения региона, видимо, нравится жить в таких условиях.

Дарья Пышмынцева