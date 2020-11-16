Североказахстанские спасатели готовы к работе зимой

Пока ДТП в связи со снежными заносами на дорогах области не зафиксировано. Проблемы возникают из-за гололеда. 12 ноября вблизи с. Архангельское на крутом повороте большегруз не справился с управлением и слетел в кювет.

Игорь Жуков, заместитель начальника ДЧС СКО:

— Силами водителей, проезжающих мимо, автомобиль был извлечен из кювета на проезжую часть и продолжил движение по заданному маршруту. Для проведения именно эвакуационных мероприятий, имеющихся на вооружении вахтовки. В размере 9 штук. Они были распределены заранее. По наиболее снегозаносимым регионам нашей области. Для того, чтобы мы оперативно могли принять меры.

Североказахстанские спасатели между тем заявляют о своей готовности к работе зимой. В Петропавловске и в районах области уже создали порядка 300 пунктов обогрева, сформировали 14 мобильных поисковых групп. В их ведении больше 180 единиц техники.

Кроме того, специалисты департамента по ЧС напоминают о ледоставе. Это период, когда образовывается ледяной покров на водоемах. Именно в это время ежегодно регистрируется немало случаев гибели людей.

Первый непрочный лед таит опасность для рыбаков. А еще он привлекает внимание детей. Поэтому спасатели настоятельно просят родителей не оставлять их без присмотра.

Игорь Жуков, заместитель начальника ДЧС СКО:

— Один из примеров групповой гибели людей в нашей области, который произошел почти 20 лет назад. Но, тем не менее, это большая трагедия. В виде примера хотелось бы напомнить. 3 ноября 2001 года в селе Орталык Троицкого сельского округа Жамбыльского района во время игры на неокрепшем льду озера Суатколь провалились под лед и утонули пятеро детей в возрасте от 8 до 13 лет.

Говорили на брифинге и о пожарах. За прошедшую неделю в области зафиксировано 11 ЧП. Большая их часть произошла в жилом частном секторе, горели хозпостройки и сено.

Дмитрий Растихин, начальник УСРБиКОГЗ ДЧС СКО:

— Основными причинами пожаров у нас является неосторожное обращение с огнем, нарушение правил эксплуатации электрооборудования и нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации приборов отопления. Еще раз хотелось обратиться к жителям и гостям нашей области, что нужно соблюдать даже элементарные правила пожарной безопасности.

Всего с начала года в области спасатели зарегистрировали порядка 600 пожаров. В огне погибли 43 человека, из них 5 детей. Материальный ущерб составил более 100 млн тенге.

Анастасия Остертак