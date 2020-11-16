Более 10 млрд тг выделили в СК на форвардный закуп зерна

Весной — деньги, осенью — зерно. Это краткое объяснение такому понятию, как форвардный закуп культур. Если изложить подробнее, то любой аграрий может подать заявку на участие в такой программе. С теми, кто подошёл по критериям, заключают договор и уже весной выплачивают деньги.

Сагат Толеу, директор Северо-Казахстанского областного представительства АО «НК «Продкорпорация»:

— Предварительно мы оплачивали им за пшеницу 50 тысяч, за ячмень 30 тысяч. После, как они свои обязательства исполнят, то есть поставили зерновые на выдачу, мы принимаем это зерно и доплачиваем по установленной цене. К примеру, пшеница с качественным показателем под рядовую (23 клейковина), то она 83 тысячи. 50 тысяч оплата была, мы 33 тысяч доплачиваем.

«Живые деньги» — говорят в продкорпорации. Активно в форвардном закупе участвуют сельхозпроизводители, имущество в которых в отдалённых деревнях. Такой залог банки не рассматривают. А тут своего аванс, который можно пустить в дело и получить хороший урожай.

В этом году такой возможностью воспользовались 59 сельхозтоваропроизводителей со всех районов области. В общем итоге они должны сдать 215 тысяч тонн культур. Эти запасы — продовольственная безопасность региона.

Сагат Толеу, директор Северо-Казахстанского областного представительства АО «НК «Продкорпорация»:

— Сейчас под форвардный закуп от 83 до 87 тысяч тенге. 3-ий класс клейковины 23 — 83 тысячи. 25-ая клейковина — это 85 тысяч. 27-ая и выше под 87 тысяч тенге. 4-ый класс — 78 тысяч тенге за тонну.

Форвардный закуп в регионе подходит к концу. Больше 90% аграриев зерно сдали и выплаты получили. Всего в СК на форвардный закуп зерна выделили свыше 10 млрд тенге. Программа выгодна и аграриям, и области. Свою эффективность она доказала, потому участвовать в ней земледельцы смогут и в следующем году.

Айгерим Мукашева