46 североказахстанских полицейских несут службу на 9 блокпостах области

Акыл Байтенизов с детства мечтал о работе в полиции. Безопасность людей, общественное спокойствие и порядок для него превыше всего. Дежурил на пропускном пункте возле села Бесколь во время чрезвычайного положения в стране. С 9 ноября он снова здесь.

В день он проверяет не один десяток машин, разговаривает с сотнями людей. Но, несмотря на такой пассажиропоток, участковый инспектор и его близкие не заболели коронавирусом. Всё это, считает Акыл, благодаря соблюдению всех санитарных норм.

Акыл Байтенизов, участковый инспектор отдела полиции Кызылжарского района:

— Согласно постановлению главного санитарного врача, выставлен блокпост на въезде в Петропавловск. Тем самым проверяем документы автотранспорта, справки ПЦР, наличие справки с места работы. Если у автотранспорта нет справки, разворачиваем автомобиль обратно. Также они вносятся в базу «Сергек», по ней проверяем. Если всё в порядке, то разрешаем заехать в город.

Всё это делается для того, чтобы уменьшить поток въезжающих и выезжающих людей из карантинной зоны, которые могут быть разносчиками заболевания.

На страже порядка на пропускном пункте дежурит с 8 утра и до 8 вечера и Руслан Байтурсынов. Он также работал в период ЧП. Говорит, сейчас хоть и похолодало, но работе это не мешает. Их снарядили всем необходимым, также есть вагончик, в котором можно согреться.

Греет и мысль о том, что дома ждёт жена и дети. Руслан Байтурсынов признаётся, очень переживает за их здоровье. Старается соблюдать все правила безопасности.

Руслан Байтурсынов, участковый инспектор отдела полиции Кызылжарского района:

— Конечно, бывают недопонимания. Но, мы стараемся найти быстрый подход к каждому и объяснить все нюансы пересечения блокпостов. Нередко встречаются те, у кого нет пропусков, их мы отправляем обратно. Придумывают не мало небылиц, якобы едут на заправку или в магазин и быстро вернутся обратно. Мы не имеем права пропускать их даже на короткое время. Поэтому часто сталкиваемся с агрессией.

Грабежи, разбои. Акыл Байтенизов и Руслан Байтурсынов привыкли работать с фактами имущественных преступлений. Сменить фронт деятельности для них было в новинку.

Пандемия диктует свои правила, всему миру до сих приходится переживать крупные изменения. Сейчас в регионе работает 9 блокпостов и ещё 2 карантинных пропускных пункта. Службу на них несут 46 полицейских.

Айгерим Муканова