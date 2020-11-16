4 километра пешком идут на занятия учащиеся 12-й школы

Одна из обсуждаемых тем на заседании городского общественного совета — порядок перевозки школьников из отдалённых населенных пунктов Петропавловска. Чтобы добраться до своего образовательного учреждения, дети из микрорайона «Кирпичный» проходят 4 км пешком.

В основном-это учащиеся средней школы №12. Сегодня там обучаются около 60-ти детей, половина из которых — из начальных классов.

Динара Ракишева- и.о. руководителя отдела образования акимата г. Петропавловска:

— В настоящее время обучаются в дежурных классах 20 учащихся этой школы. Вашему внимаю представлена схема перевозки детей от третьего проезда Кирпичного к средней школе №12. Кроме этого отделом образования подготовлена бюджетная заявка на приобретение в 2021 году транспортного средства. Это стоимость автобуса на 22 посадочных места от 20-35 млн тенге.

Члены общественного совета, присутствовавшие на встрече лично и онлайн, единогласно поддержали это предложение. Однако, необходимо внести некоторые изменения и дополнения в документ. В частности, четко обозначить вопросы транспортировки учащихся и ожидания самих автобусов.

Еще один вопрос повестки дня — так называемая «кочевая» торговля. Улица Мира в Петропавловске теперь носит имя Елбасы Нурсултана Назарбаева. В связи с этим внесены изменения в приложение об адресах торговых точек.

Мадияр Жангудин- и.о. руководителя отдела предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии акимата г. Петропавловска:

— Данное изменение в приложении рассмотрено и согласовано с Палатой предпринимателей СК области, Объединением индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, Ассоциацией «СКО Автотранспорный союз», ОЮЛ «СК Ассоциация фармацевтических организаций».

За круглым столом также обсудили распределение городского бюджета. В 2021 году город ждет масштабное благоустройство.

В частности, в Петропавловске специалисты планируют вырубить около 900 старых, аварийных деревьев и посадить около 2 тысяч новых саженцев. Кроме того, продолжится работа по уличному освещению и подаче питьевой воды.

Жанель Бисенбаева