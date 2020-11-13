Все медицинские службы в СК работают в усиленном режиме

В период пандемии коронавируса все медицинские службы работают в усиленном режиме. Такой распорядок не обошел стороной и работников областной диспетчерской службы. Если еще в сентябре на пульт медиков поступало больше 600 обращений в день, то сегодня эта цифра заметно увеличилась.

Наталья Клёсова, диспетчер приёма вызовов областной скорой медицинской помощи:

— В целом за сутки около 1000 вызовов. 6 диспетчеров и 2 эвакуатора, которые отправляют бригады. Самое сложное в нашей работе, чтобы не пропустить тяжелого больного. Иначе это может закончиться летальным исходом.

Чтобы не допустить такого, медики работают практически без сна и отдыха. Асель Токкожина- фельдшер выездной бригады. Сильная духом женщина никогда не унывает, потому что уверена — вирус победим. Этот противочумный костюм для Асель стал уже привычным обмундированием.

В защитном «скафандре» медикам приходится проводить все манипуляции, которые требуют ловкости рук. Спасает профессионализм и убежденность в том, что главное- помочь больному.

Асель Токкожина, фельдшер выездной бригады областного центра скорой медицинской помощи:

— Очень тяжело переносят взрослые старше 65 лет. У них часто пневмония в тяжелой форме проходит. Мы их транспортируем на кислороде. Они в основном после контактов идут. А молодые, они как-то бессимптомно, у них вроде бы результат положительный, а симптомов нет. Они в основном, кто в Астану съездил, кому-то детей, внуков привезли. Надо все равно соблюдать самоизоляцию, носить маски.

По словам врачей, многие боятся вызвать скорую помощь и прибегают к самолечению, что не всегда приводит к положительным результатам. Лучшая защита от коронавируса-соблюдение барьерных мер и физическое дистанцирование. И все же многие пренебрегают этими простыми правилами.

Владимир Жужгов, заместитель главного врача областного центра скорой медицинской помощи:

— Коронавирусная инфекция однозначно опасна. Условно приравненная к особо опасным инфекциям. Для того чтобы обезопасить себя нужно в первую очередь беспокоиться о собственной безопасности и о коллективной безопасности. Постараться избегать массового скопления людей, не посещать массовые мероприятия.

СК уже больше полугода живет в режиме пандемии и ограничений. Многие жители к этому привыкли и даже расслабились. Между тем прирост заболевших наблюдается каждый день. За сутки врачи выявляют около 50 случаев заражения КОВИД-19, из них меньшая часть приходится на бессимптомных.

Жанель Бисенбаева