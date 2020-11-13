В СКО онлайн прошел 9-й региональный гражданский форум

Новости МТРК

21:24 13 Ноября 2020

Концепция «Слышащего государства » — одно из направлений послания главы государства народу Казахстана. По этому принципу представители власти должны быть максимально близки и отрыты перед населением. А неправительственные организации выступают между ними неким мостом.

Их работа направлена на улучшение благосостояния граждан. Об этих и других приоритетах говорили на 9-м областном гражданском форуме.

Жанат Мухамеджанов, председатель ОЮЛ «Гражданский Альянс Северо-Казахстанской области»:

— На форуме работали 4 дискуссионные площадки. Собравшиеся обсуждали основные направления нового гражданского общества, участие граждан в принятии решений, механизмы и возможности общественного контроля и многое другое.

На каждой дискуссионной площадке с докладами выступали спикеры. В них они отчитывались о проделанной за год работе, а еще указывали на «болевые точки» в сферах, которые они представляют, предлагали пути их устранения.

Сергей Худяков на форуме поднял вопрос, касательно участия граждан в принятии различных решений на государственном уровне. Акцент директор института развития местного самоуправления сделал на деятельности общественных советов .

Сергей Худяков, директор НПО «Институт развития местного самоуправления»:

— Мы внесли предложения по деятельности общественных советов. О том, как формировать их состав, каким образом сформировать бюджет, как ротацию составить, как формировать местное самоуправление. Мы предложили внести изменения в квалификационные требования акимов сельских.

Все предложения и рекомендации участников форума приняли во внимание, по итогам подписали резолюцию. Ее текст направят в министерство общественного развития страны. В СКО на данный момент насчитывается около 500 неправительственных организаций. Большая часть из них активно занимается решением проблем населения.

 

 

Анжелика Сычева

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