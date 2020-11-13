Центр поддержки женщин как спасение от бытового насилия

Роксана:

— На пятом месяце он сказал мне сделать аборт, я не сделала, потому что это грех. Он сам знает это прекрасно. И на 7-м месяце, по-моему, первый и последний раз виделась со свекровью. Тоже говорили мне, родишь — отказывайся.

25-летняя Роксана, не задумываясь, выбрала ребенка. Второй супруг, девушка была его четвертой женой, навсегда остался в прошлом. На память о себе после нескольких совместных лет, кроме сына, он подарил ей травму позвоночника.

Так вышло, что на чью-либо помощь Роксане рассчитывать не приходится. В центре поддержки женщина она находится больше положенного срока. Все это время копит деньги от госпособий, чтобы начать новую жизнь.

Роксана:

— Сейчас главное -жилье снять. В садик ребенка оформила, второй тоже в садик пойдет. Сама буду работать, учиться.

С последним в специальном центре тоже помогают, но, главное, дают крышу над головой тем женщинам с детьми, которым некуда идти. За полгода им помогают восстановиться эмоционально, решить юридические вопросы. Они могут спокойно определиться, что им делать дальше, не рассчитывая на мужей-агрессоров и сожителей-тиранов, к которым, к сожалению, зачастую возвращаются из-за жилищного вопроса.

Татьяна Усманова, юрист ОО «Центр поддержки женщин»:

— Хороший случай, когда женщина даже из другой области приехала и сказала: «Я к нему уже никогда не вернусь». И несколько таких случаев было. У многих малолетние дети, дети до года. Садиков нет для таких женщин, работы, нет, да и кто возьмет. Аренду дать — жилья мало, кто согласится, поэтому возникают проблемы у наших женщин. Хорошо бы государству посмотреть и в эту сторону. В настоящий момент, у нас содержится 18 человек: 8 женщин и 10 детей.

С 2016-го года в центре поддержки женщин нашли защиту от абьюзеров больше сотни североказахстанок.

— За 10 месяцев 2020-го в СКО зарегистрировано 54 преступления, а также выявлено 1647 административных правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений

— Вынесено 1908 защитных предписаний

— Установлено 431 особое требование к поведению правонарушителей.

Асия Абжанова, старший инспектор УМПС ДП СКО:

— Запрет на приближение к жертве, ограничить контакты с ней запрет на звонки, на посещения, находиться дома до 19:00. Такие меры более серьезные. Если защитные предписания выносятся сотрудниками органов внутренних дел, то особые требования устанавливаются судом.

Жертвам бытового насилия из-за большого количества причин очень сложно начать новую жизнь. Но, при желании, это возможно. Женщина — не «груша для битья» или «сосуд для отрицательной энергии». Она не должны страдать и терпеть, бояться за свою и жизнь ребенка. Все может быть по-другому. Главное — не молчать.

Дарья Пышмынцева