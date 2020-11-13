Т142 млн задолжали по заработной плате сотрудникам 5 предприятий СКО

За период 2020-го трудовые инспекторы провели 187 проверок и выявили 584 нарушения. К административной ответственности привлекли 43 должностных и юридических лица. Общая сумма штрафа составила почти 8 миллионов тенге.

Мирас Сабаганов, руководитель отдела управления государственной инспекции труда СКО:

— По выплате зарплаты было проверено 17 организаций. Общая сумма задолженности перед 1852 работниками составляет более 200 млн. тенге. Работодателям были выданы обязательные для выполнения предписания и наложены штрафы на общую сумму 3,1 млн. тенге.

Что касается несчастных случаев на производстве, то их 32. Пострадали 35 североказахстанцев, шестеро из них скончались. Большинство несчастных случаев происходят на предприятиях сельского хозяйства. Один случай с летальным исходом произошел в сентябре этого года в ТОО «Астык Стэм» в Тайыншинском районе.

Мирас Сабаганов, руководитель отдела управления государственной инспекции труда СКО:

— Механизатор, управляя трактором К-701, при выполнении работ по трамбовке совершил опрокидывание трактора. Кабина была повреждена, и механизатор получил телесные повреждения. В результате скончался на месте.

Комиссия трудовой инспекции провела расследование. Виновными в происшествии оказались и работник, и работодатель. У погибшего остались 4 детей, трое из которых — несовершеннолетние.

Мирас Сабаганов, руководитель отдела управления государственной инспекции труда СКО:

— В настоящее время работодателем направлен акт о несчастном случае в страховую фирму. Детям до 18-ти летнего возраста будут производиться выплаты со страховой фирмы. А в случае поступления одного из детей в ВУЗ, то оплата за учебу будет производиться до достижения 23-х лет.

В рамках профилактики производственного травматизма в государственной инспекции труда еженедельно проводят онлайн — семинар-совещания с участием представителей всех организаций области.

Алишер Ашимов, корреспондент:

— На рассмотрение госинспекторам поступают и письменные заявления. Так, за 9 месяцев текущего года они приняли 646 обращений. Большая часть из них, почти 90%, — по трудовым нарушениям, остальные — по вопросам безопасности и охраны труда.

Алишер Ашимов