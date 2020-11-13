СКО: 13 попыток и 5 случаев самоубийства среди подростков

Общество

20:28 13 Ноября 2020

Из 13 пытавшихся наложить на себя руки оказались 10 девочек. Неразделённая любовь, недопонимания с родителями и сверстниками, буллинг: причины разные, как и способы. Чаще всего североказахстанские подростки выбирают методы отравления препаратами, химическими средствами, порой прибегают к помощи колющих и режущих средств.

По количеству суицидов в разрезе областей наша находится на одном из последних мест. Но, несмотря на это, проблема все же есть, и ее нужно держать на контроле. В работе онлайн-форуме участвовали более 200 педагогов. В течение часа они слушали выступления экспертов.

Кулюмкоз Смаилова, директор школы-лицея аль-Фараби:

— Одиночество, конфликтность в молодёжной среде, сложности во взаимоотношениях между родителями и детьми, буллинг. Поэтому нужно иметь максимально близкий контакт с детьми и молодёжью, чтобы они знали, что всегда могут обратиться к родителям. Наша задача — принимать их такими, какие они есть. Ведь говорят, любой взрослый был когда-то ребёнком, поэтому он мудр и очень взвешено принимает решения.

 

 

Айгерим Муканова

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