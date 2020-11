Республиканский конкурс «Исцели планету» как старт в будущее

The YouTube ID of 1i5---K45nJY is invalid.

Что ей дано, она поняла не сразу. Камилла Хасанова училась на строителя, пробовала себя в разных видах спорта, параллельно увлекалась фотографией. Тогда для девушки фотоснимки были простым увлечением. Хобби, которое переросло в профессию- это про неё. Сначала запечатлевала на снимках подруг, позже решила купить профессиональный фотоаппарат. С того момента всё и началось.

Камилла Хасанова- фотограф:

— Занимаюсь этим я уже как два года. Началось все со школы. Мы с подружками пойдем гулять и они просили пофоткать. Как-то с этого все и пошло. И вправду, началось с мелочей и привело вот к такому.

А привело это к тому, что снимки Камиллы стали лучшими на республиканском конкурсе от ЮНЕСКО. Свою работу она назвала «Пластик в каждом мгновении». Это коллаб фотографа, дизайнера, стилиста и, конечно же, модели — 9-летней Эвелины.

Эвелина Лукьянова:

— Было весело работать с Камиллой. Вжиться в роль было несложно, потому что интересная тема, и вообще все было весело.

В скором времени работы фотографа появятся на остановочных павильонах и билбордах южной столицы. Для Камиллы этот был первый опыт участия в конкурсе такого масштаба. Останавливаться на достигнутом девушка не собирается. Впереди — много идей, которые она непременно реализует.

Жанель Бисенбаева