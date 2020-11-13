Почти 60 килограммов марихуаны сожгли в СКО

Напомним, эту партию марихуаны полицейские обнаружили в конце октября во время проведения операции «Қарасора». Тогда на одной из городских улиц стражи порядка остановили автомобиль «Toyota Mark II», пассажир которой, как выяснилось позже, причастен к наркопреступности. Три мешка высушенного зелья весом почти 60 килограммов изъяли. Спустя 2 недели содержимое отправили в печь.

Рустем Муканов, оперуполномоченный управления по противодействию наркопреступности ДП СКО:

— Согласно инструкции, утверждённой Правительством РК, изъятые нарковещества подлежат уничтожению в течение 10 рабочих дней. Напоминаем, что действия, связанные с незаконным оборотом наркосредств в крупном и особо крупном размерах, относятся к тяжким видам преступлений, и наказание за них предусмотрено Уголовным Кодексом Республики Казахстан.

Обычно такие акции полицейские проводят вместе с активистами молодёжных организаций и волонтёрами. На этот раз из-за карантина в ней приняли участие только прокуроры, следователи и медицинские работники.

С начала года полицейские изъяли из незаконного оборота свыше 400 кг различных наркотических веществ. Из них более 350 кг — марихуаны, почти 1 килограмм 700 граммов — синтетических наркотиков и 372 грамма — героина.

Алишер Ашимов