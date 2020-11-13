Мастерица из Петропавловска вышила 8-килограммовую скатерть из бисера

Этому столу более 70 лет. Все семейные застолья всегда проходили за ним. Для Людмилы Скоробогатовой это ценное наследство досталось от бабушки с дедушкой. И специально для него мастерица решила вышить скатерть из бисера. В эту работу Людмила вложила 4 года жизни. Конечно, во всем ей помогала семья.

Людмила Скоробогатова, рукодельница:

— Буквально на днях скатерть была закончена. Я считаю, что это интересная работа, она очень тяжелая, село зрение, прилично село зрение из -за неё, но, все равно это было очень интересно. Был сломан не один десяток игл здесь, шить её было сложно, были проколоты пальцы, все было.

И весит такая красота 8 килограммов. Но на бисере работы рукодельницы Людмилы не заканчиваются. Алмазная вышивка, вязание, шитье в этом она талантлива ничуть не меньше. В её коллекции еще много других ярких изделий.

Анастасия Остертак, корреспондент:

— В моих руках алмазная вышивка. Здесь более 23 тысяч страз. Каждая приклеивалась отдельно. Это очень упорная и кропотливая работа. Волшебную картину мастерица сделала за неделю.

Эта комната напоминает настоящую сокровищницу, всё блестит и переливается. Куда ни посмотри, вокруг работы рукодельницы. Часть из них Людмила раздаёт родственникам, друзья просят сделать на заказ.

Людмила Скоробогатова, рукодельница:

— На заказ я уже делаю лет 6. Это начиналось со знакомых, когда пришли в гости. Увидели мои работы, сказали, мы хотим тоже. Я делала иконы и делала свадебную атрибутику для друзей. Это фужеры, бутылки, подушечки.

Такое рвение к прикладному творчеству у Людмилы с самого детства. Говорит, за вышивкой она может сидеть сутками, не замечая, как летит время. Сейчас у женщины много задумок, нужно только найти материалы, и дома появятся новые чудесные работы.

Анастасия Остертак