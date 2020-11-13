Из-за КОВИД-19 крупные убытки несут бизнесмены

За период карантина многие бизнесмены приняли решение закрыть свои субъекты. Задача государства — поддержать предпринимателей в это непростое время. С 1 апреля их освободили от выплаты налогов, социальных платежей за работников.

Банки, в свою очередь, предоставили отсрочки тем бизнесменам, у которых подтвердилось ухудшенное материальное состояние. За помощью к финансистам по рефинансированию кредитов обратились 9 субъектов бизнеса в сфере общественного питания.

Из-за ограниченного количества посетителей, графика работы и запрета на деятельность в выходные дни предпринимателям приходится тяжело.

Медет Оспанов, руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития СКО:

— Существует государственная поддержка в рамках программ «Дорожная карта бизнеса» на субсидирование и гарантирование гранты выданы в размере 3,8 миллиарда тенге. По субсидированию одобрено 69 заявок, по гарантированию — 54. По грантовому финансированию поступило 58 заявок.

Айгерим Муканова