Дистанционку для учащихся продолжат в СКО

Образование

21:15 13 Ноября 2020

Такое решение связано с эпидобстановкой в области. Строгие требования санитарной безопасности будут и дальше соблюдать. Так, в классе должно быть не больше 15 детей. Обучение выстроят в 2 смены. Начало занятий и перемены организуют в разное время.

Находиться учащиеся будут в одном кабинете. Санитайзеры, термометрия, маски и дезковрики. Для соблюдения санитарных требований в учреждениях образования области потратили свыше 120 млн тенге.

((Валентина Черных, руководитель отдела управления образования СКО:
55 00.20 В штатном режиме будут обучаться сельские отдалённые малокомплектные школы. На сегодняшний день у нас таких школ 359, в которых обучаются более 22 тысячи школьников.

Они также продолжат штатно обучаться. 118 школ будут обучаться в дистанционном формате. В них обучается 31 тысяча учащихся. Для этих 118 школ для учеников начальной школы и класса предшкольной подготовки будут функционировать 1638 дежурных классов.

 

 

Айгерим Мукашева

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