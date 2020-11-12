В в/ч 6637 чествовали ветерана войны на таджикско-афганской границе

Через таджикско-афганскую границу прошли сотни воинов. Среди них были и бойцы 7 сводной роты. Седьмого апреля 1995- года, сопровождая груз, они попали в засаду и приняли неравный бой со стороны Афганистана. В том сражении погибли 17 человек, 33 получили ранения. Среди молодых солдат был и наш соотечественник Козы Сагитов. На тот момент ему было всего 19 лет.

Козы Сагитов — ветеран войны на таджикско-афганской границе:

— В 1993 году меня призвали в армию. Долг перед Родиной я провел в Шымкенте. Через восемь месяцев мы вызвались служить на таджикско-афганской границе. Там мы отвечали за предотвращение конфликтов и поддержание мира.

25 лет прошло с того времени. Казахстанские солдаты проявили настоящую отвагу, и их героизм никогда не забудут. Помнят о ветеранах и в воинской части 6637.

Кенжеболат Балтабаев, заместитель командира воинской части 6637:

— На сегодняшний день именно в нашей СКО это один из тех военнослужащих, который служил в этой роте. Цель этой акции — это формирование у военнослужащих высоких моральных боевых качеств, верности военной присяге, которую они приняли, и воинского долга.

Козы Сагитова наградили грамотой министерства внутренних дел Таджикистана. Указом главнокомандующего Национальной гвардией ветерану вручили медаль.

Анастасия Остертак