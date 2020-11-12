С 12 ноября СКО вошла в «зелёную зону» карантина по КВИ

За неделю в области зарегистрировали 239 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 35 из них выявили за последние сутки. У 25-ти проявлялись клинические симптомы.

Татьяна Горлова, и.о. руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:

— Среди новых случаев 18 — в Петропавловске, по одному случаю — в районах им. Габита Мусрепова и Магжана Жумабаева. 6 случаев — в Уалихановском районе, столько же -в Кызылжарском.

Большинство носителей инфекции наблюдается среди людей старше 60 лет и тех, кто прибыл из России. Больше чем за месяц пункты пограничного контроля пересекли без малого 20 тысяч человек. Лишь у 1 /4 из общего числа были справки ПЦР — обследования.

Татьяна Горлова , и.о. руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:

— 1590 прибыли пешим порядком без справок, они были помещены в карантинные стационары, среди этого числа 150 имели положительный результат, на данный момент 1089 иностранным гражданам въезд запретили, так как не было теста.

Специалисты не скрывают, динамика роста заболеваемости всё же есть. Это дает толчок к принятию новых решений. 11 населённых пунктов в 8 районах уже закрыли. В поликлиниках усиливают готовность к борьбе с невидимым врагом.

Среди них и первая городская.

Светлана Кашенцева, главный врач первой городской поликлиники:

— На центральном входе в поликлинику и ее филиалах организованы фильтры, ежедневно всем входящим измеряют температуру с целью выявления больных. Наряду с пациентами проходят врачи. В наличии у них бесконтактные термометры . В нашей поликлинике 12 мобильных бригад.

Кстати, о бригадах. Они работают как на вызовах, так и занимаются забором биоматерила на COVID. С начала пандемии медики взяли 7 тысяч мазков на коронавирус. 5 тысяч раз выезжали к пациентам за последние 4 месяца.

Анжелика Сычёва