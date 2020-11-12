Музей изобразительных искусств участвует в необычном проекте

Дарья Пышмынцева, корреспондент:

— От истоков — до современности. В областном музее изобразительных искусств собрано 30 картин казахстанских художников и 5 скульптур. Каждую работу хочется разглядывать, как бы погружаться, фантазировать. Но, из-за пандемии у североказахстанцев сделать это пока нет возможности.

Нет возможности в старом добром оффлайн -формате. Интернет же, при желании, делает их практически безграничными. Вера Гончарова в течение года отвыкла от реальных посетителей, зато прикипела душой к виртуальным.

Во время онлайн-трансляций число зрителей доходит до нескольких сотен. Среди них есть как любители, так и профессионалы в сфере искусства, а также просто те, кто к нему неравнодушен.

Вера Гончарова, научный сотрудник Северо-Казахстанского областного музея изобразительных искусств:

— Реагируют, достаточно, интересно. Будто по новому видят то, что когда-то уже может быть видели. Они посещали музей, видели это в общей экспозиции, но, почему-то, когда внимание уделяется именно одному экземпляру. Смотрят по новому, узнают нюансы, я еще раз повторюсь, не всегда в объеме общей экскурсии можно рассказать о всех нюансах.

А их в каждой работе очень много, начиная от профессиональных деталей, заканчивая авторскими «фишками». Рызбек Ахметов — скульптор направления шестидесятников. О его произведении «Степные напевы» в этот раз рассказывала научный сотрудник, сделал ставку не на декор, а на текстуру камня.

Он сделал, казалось бы, и без того колоритную работу еще более интересной. Кажется, стоит ее коснуться и можно телепортироваться во времена батыров и их героических спутниц.

Вера Гончарова, научный сотрудник Северо-Казахстанского областного музея изобразительных искусств:

— В нашем музее искусств мы выбираем экспонаты, которые являются «жемчужинами» наших фондов. Вот, к примеру, в этом зале мы работали с картинами Абылхана Костеева. Это первый народный художник Казахстана. Является одним из основоположников изобразительного искусства.

Стать к нему ближе с помощью проекта «КызылжарАрт» сможет любой желающий. Это еще одна интересная онлайн — инициатива творческих жителей северного региона.

На странице областного музея изобразительных искусств периодически появляются небольшие мастер-классы молодых художников. Они рисуют, используя самые разные техники, но, главное, подробно описывают каждое свое действие.

Дарья Пышмынцева