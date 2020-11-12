Качество ремонта дороги общественники оценили высоко

В СК в рамках проекта «Сапалы жол» в эксплуатацию приняли 2 отремонтированных участка дороги.

Общественники промониторили полотно протяженностью почти 2, 5 километра на автомобильной дороге «Покровка-Ильинка-Мектеп» в Есильском районе. На капитальный ремонт направили 280 млн. тенге.

Подрядчик — фирма «Петропавл жолдары». Строители установили около 200 знаков, полностью поменяли основание дороги. Качество работ комиссия оценила высоко.

Отобранные с разных участков пробы соответствуют проектам и нормативно- технической документации. В Кызылжарском районе члены мониториговой группы также проинспектировали средний ремонт 11 километрового участка трассы «Новокаменка-Боголюбово». Сумма вложений из бюджета — порядка полумиллиарда тенге.

Рустам Ахметов — главный специалист управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог СКО:

— 9 км участок. Технический надзор осуществлял» Есильстрой Экспертиза». Все работы выполнялись согласно графику производства. По ПСД нарушений не было. Вводим в эксплуатацию.

Анжелика Сычёва