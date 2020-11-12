Итоги социально-экономического развития подвели на онлайн-заседании в акимате

Средняя зарплата в СК сейчас составляет 152 тысячи тенге. По росту регион занимает 5 место в стране, говорит заместитель главы региона Аскар Сакипкереев. Самые высокие показатели в областном центре, Кызылжарском и Есильском районах.

Но, вместе с повышением зарплат, нужно думать и создании рабочих мест. За 10 месяцев на рынке труда появилось более 12 тысяч вакансий: в отрасли сельского хозяйства, строительстве и предпринимательстве. За это время, к слову, трудоустроили 28 тысяч человек.

Аскар Сакипкереев, заместитель акима СКО:

— В экономику региона за 10 месяцев привлечено 202,4 миллиарда тенге инвестиций в основной капитал с ростом на 119,2%. Основная доля- 56,8 приходится на собственные средства предприятий. В отраслевой структуре наибольший удельный вес приходится на сельское хозяйство. Это 46%.

Сельское хозяйство- главная отрасль экономики региона, которой уделяют особое внимание. Показательный тому пример — курс на диверсификацию, отмечает Кумар Аксакалов. Благодаря этому за 10 месяцев удалось увеличить производство выпускаемой сельхозпродукции.

Общая сумма составила свыше 700 миллиардов тенге, что на 89 миллиардов больше, чем за весь прошлый год. Только до 540 тысяч тонн в СК произвели молока и 84 тысячи тонн мяса.

Положительная динамика радует, но, тем временем в некоторых районах наблюдается снижение выпуска продукции растениеводства. В числе аутсайдеров — Айыртауский, Акжарский, Кызылжарский, Жамбылский и Уалихановский районы.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Акимам этих районов нужно провести детальный анализ итогов уборочной кампании. Определить, кто из аграриев не занимался сортообновлением, обновлением техники, внесением минеральных удобрений и, как следствие, получил низкую урожайность. По каждому нерадивому аграрию нужно сделать соответствующие выводы.

Коронакризис внёс свои корректировки в экономику страны. Однако, на промышленность области он никак не повлиял. Все основные заводы сейчас работают бесперебойно. За 10 месяцев объем выпускаемой продукции увеличился на 5, 5 процентов и составил 235,5 миллиардов тенге.

Портфель заказов при этом вырос в 2 раза- с 22,6 до 43 миллиардов тенге. Только на заводе им. Кирова эта сумма- 15,5 миллиардов тенге. Предприятие выпустило 5 тысяч компьютеров, 19 500 ноутбуков и 8000 планшетов.

Оборудование пользуется большим спросом в других регионах страны. Развитие промышленности в приоритете, — подчеркнул глава региона.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Завершены переговоры по заключению договора между АО «ЗИКСТО» и «КТЖ» на поставку 2000 вагонов-платформ на общую сумму более 45 млрд. тенге. Финансирование должно поступить уже в ближайшее время. Все это позволит полностью загрузить завод в ближайшие 2 года. Также, будет привлечено до 250 новых работников.

На 20% поднимут и зарплату работникам завода,- говорит Кумар Аксакалов. От промышленности — к отрасли строительства. С начала года в 270 населенных пунктах СК, где проживает 80% сельского населения, провели масштабные работы по благоустройству.

Привели в порядок 107 школ, 42 объекта культуры и спорта, в 74 сёлах решили проблему с водоснабжением и с внутрипоселковыми дорогами. Вопросы с освещением тоже были на контроле.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Все эти вопросы поступали от жителей во время приёмов, прямых трансляций. Несомненно, работа будет продолжаться в следующем году. Буквально еженедельно мы посещаем районы области, и каждый раз убеждаемся в эффективности всех ремонтных работ.

Говорили на заседании и о строительстве жилья. На эти цели в 2020-ом направили почти 18,5 миллиардов тенге, в прошлом было в 1,5 раза меньше.

Абай Альжанов