35 городская конференция прошла в филиале партии «Nur Otan»

Новости МТРК

18:06 12 Ноября 2020

Два человека на одно место. По такому принципу формировался список кандидатов от городского маслихата, в который вошли 27 нуротановцев. 30 % из них — женщины и столько же составляет молодёжь.

Булат Жумабеков, председатель городского филиала партии » Nur Otan», аким г.Петропавловска:

— Во исполнение нормы выборного законодательства, запрещающего проведение агитационных мероприятий с определённым календарным планом, мы не будем обсуждать предвыборную программу на нашей конференции.

За голоса делегатов конференции боролись 12 претендентов в областной маслихат. В дебатах они представили свою предвыборную кампанию. По итогам голосования девятерых включили в список областного маслихата. Утвердили здесь и предвыборную кампанию партии.

Кенес Мукушев, первый заместитель председателя городского филиала партии » Nur Otan»:

— Проект был начат в январе месяце. Буквально недавно весь этот проект был опубликован в приложении праймериз. Горожане могли дополнить программу, нам поступило более 60 обращений. Их обращения, касаемые общественного транспорта, дорог, были включены в нашу программу.

С 10 по 12 ноября в регионе прошли конференции в 14 филиалах партии. Победители районных и городских дебатов примут участие в областных, которые пройдут 17 ноября. По итогам определят имена тех, кто войдёт в партийный список » Nur Otana» на выборы в Мажилис от Северо-Казахстанской области.

 

 

Айгерим Муканова

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