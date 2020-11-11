Выставка работ педагогов-художников клуба ЮНЕСКО прошла в Петропавловске

Картина, выполненная в северо-двинской росписи принадлежит Инне Рипачевой, созданы её руками и эти шкатулки. Её стаж преподавания — около 30 лет, говорит, в работе с детьми важно и самой подавать им пример: учить видеть красоту в каждой детали.

Инна Рипачёва, педагог художественной школы Дворца школьников:

— Что делать, как делать, и где бывают трудности. Мы готовим подрастающее поколение к разнообразию профессий в мире, и чтобы они в нём не терялись. Любили и ценили искусство, были творцами в этом мире и творческой профессии.

Айжан Даирова — преподаватель с 13-летним стажем. Рисует с раннего детства, поэтому проблем с выбором профессии у неё не было. На выставке представила три работы. Говорит, над их созданием занималась этой осенью, вспоминая об ушедшем лете. Выполнены картины в разных техниках: гуашь, акварель..

Айжан Даирова, педагог художественной школы Дворца школьников:

— Я думаю, что тема «калейдоскоп эмоций» лучше всего передаётся через цветы. Это были впечатления о лете, оно в этом году было жарким. Три мои работы абсолютно разные, если на них посмотреть, можно подумать, что их рисовали разные люди. Состояние души, настроения в этот момент было разное.

Художественный клуб «ЮНЕСКО» в Петропавловске успешно работает почти полвека. За это время искусство познали сотни творцов. Всего на этой выставке представлено 19 работ.

Айгерим Муканова