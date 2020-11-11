В СКО проходит республиканское ОПМ «STOP трафик»

Это уже третья акция «STOP трафик» с начала года. На этот раз полицейские выбрали нестандартный метод оповещения. На пограничном посту «Жана жол» раздавали маски, памятки и буклеты с информацией о коронавирусе.

Дополнением стали визитки с телефонами «горячей линии» по вопросам профилактики принудительного труда и сексуальной эксплуатации.

Владимир Киселев – житель СКО:

— Мне подарили брошюрку с телефоном против рабовладельчества, торговли людьми. Подарили масочку. Теперь будем знать, куда, при случае обращаться, по каким номерам телефонов.

Работа по выявлению фактов торговли людьми и сексуальной эксплуатации находится на постоянном контроле криминальных полицейских. Проводить работу по выявлению таких правонарушений нужно регулярно, говорят стражи порядка.

Азамат Кусаинов – заместитель начальника управления криминальной полиции ДП СКО:

— Совместно с представителями «Центра поддержки женщин» на пограничном посту «Жана жол» провели акцию по раздаче медицинских масок, брошюр и буклетов на тему: «Нет торговле людьми!» Данная акция направлена на пресечение фактов торговли людьми. В случае подвергания противоправным действиям, либо владения какой-либо информацией, просим сообщать на телефон «горячей линии» – «11616».

С начала года полицейские выявили 5 фактов сводничества и один факт незаконного лишения свободы. Составлено 2 административных материала за приставание в общественных местах и 3 – за предоставление помещений заведомо для занятия проституцией или сводничества. Оперативно-профилактическое мероприятие «STOP трафик» продлится до 14 ноября.

Айгерим Муканова