В Петропавловске начали уборку снега

К работам коммунальщики приступили в 11 утра. Они очистили и посыпали дороги песко-соляной смесью. Её в этом году заготовили в объёме 2,5 тысячи кубов.

Всего на улицы города вышло порядка 28 единиц спецтехники, из них 3 машины задействовали на главной улице областного центра — Конституции Казахстана.

Работать коммунальщики продолжат и ночью, пока весь город спит. Приступят к механизированной уборке в 10 часов вечера, закончат в 5 утра.

Асем Айтулова, пресс-секретарь отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог г.Петропавловска:

— В этом году мы заключили договора с 14 предприятиями по очистке и вывозу снега. Будет задействовано порядка 65 единиц техники. Это погрузчики, грейдера и щётки.

Айгерим Муканова