В ДП отметили 31-годовщину со дня образования ведомственного музея

Правоохранительные органы

17:55 11 Ноября 2020

Из-за карантинных ограничений знаменательная дата впервые прошла без приема посетителей и гостей, онлайн. В течение 15 минут заведующая музеем областного полицейского ведомства Любовь Осинская рассказала пользователям о самых интересных экспонатах.

Профилактика детской преступности и правонарушений, патриотическое воспитание молодежи, поднятие имиджа службы – это главные задачи в работе ведомственного музея. За первый квартал этого года здесь провели 12 экскурсий, побывали 450 человек.

Из-за пандемии » посещения приостановили. В прошлом году, к примеру, о богатой истории североказахстанской полиции в музее узнали более 3 тысяч человек, больше половины из которых — дети и молодежь.

 

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