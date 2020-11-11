В ДП отметили 31-годовщину со дня образования ведомственного музея

Из-за карантинных ограничений знаменательная дата впервые прошла без приема посетителей и гостей, онлайн. В течение 15 минут заведующая музеем областного полицейского ведомства Любовь Осинская рассказала пользователям о самых интересных экспонатах.

Профилактика детской преступности и правонарушений, патриотическое воспитание молодежи, поднятие имиджа службы – это главные задачи в работе ведомственного музея. За первый квартал этого года здесь провели 12 экскурсий, побывали 450 человек.

Из-за пандемии » посещения приостановили. В прошлом году, к примеру, о богатой истории североказахстанской полиции в музее узнали более 3 тысяч человек, больше половины из которых — дети и молодежь.