Североказахстанцы во время пандемии редко берут кредиты

Стали лучше распоряжаться бюджетом, научились экономить и планировать расходы. Такие уроки преподавала пандемия большинству североказахстанцев, если верить нашему соцопросу. Сложно пришлось многим.

У многих упали доходы, не меньше тех, кто вовсе сидел без зарплаты. Обременять себя ещё и кредитом рискнули единицы. К тому же банки требования к заёмщикам ужесточили.

По всей стране упала выдача потребительских кредитов, в том числе и в СК. Для сравнения, во втором квартале прошлого года жители региона прокредитовались больше чем на 12 млрд тенге. А за аналогичный период этого года всего на 9 млрд.

Диас Мэлс, директор СКФ РГУ «Национальный банк РК»:

— Наибольшее замедление кредитной активности пришлось на апрель текущего года. Когда на фоне жёсткого карантина деятельность банков второго уровня была ограничена. Соответственно, это отразилось в рыночном секторе.

Хоть как-то держаться бизнесу на плаву помогали госпрограммы по льготному кредитованию. Деньги из национального фонда позволили малому бизнесу взять заём с низкой процентной ставкой.

Во втором квартале им выдали на 11% больше кредитов, чем за такой же период 2019-го. Отразился карантин и на ипотечном рынке. С апреля по июнь снижение почти на 37%.

Пандемия показала, лучше иметь подушку безопасности в виде накоплений. Хорошо, если они не лежат без дела, а приносят доход. Речь о депозитах. В этом году североказахстанцы свои счета пополнять стали чаще.

Диас Мэлс, директор СКФ РГУ «Национальный банк РК»:

— По состоянию на 1 октября текущего года объём денежных средств на депозитах физических и юридических лиц вырос до 198,6 млрд тенге. Этот показатель вырос на 18,6% по сравнению с прошлым годом.

90% от общей суммы — вклады населения. И предпочитают хранить свои сбережения они в тенге. Не секрет, что в нацвалюте процентная ставка выше. По снижению уровня долларизации мы на втором месте по стране.

Неплохие показатели в СК и по введению POS-терминалов. Их стало почти в три раза больше, чем в прошлом году. За 9 месяцев 2020-го с помощью карточек провели операций на 450 млрд тенге.

Это на 168% больше, чем в прошлом году. Ощутимый рост произошёл за счёт POS-терминалов и банков, которые расширяют спектр услуг.

Айгерим Мукашева