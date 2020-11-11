Североказахстанец стал жертвой интернет-мошенницы

Мужчина зарегистрировался на сайте знакомств, где оставил анкетные данные. Познакомился с девушкой, и у них завязалась переписка. Собеседница вошла в доверие жертвы и предложила сходить в кино.

Скинула мужчине адрес сайта кинотеатра, якобы расположенного в Петропавловске по ул.Интернациональной, 66. Девушка объяснила, что там можно забронировать дату, зал и время сеанса.

Мужчина оставил на сайте реквизиты своей банковской карты. Через некоторое время ему написал «оператор кинотеатра» и попросил продиктовать код, который пришел на телефон.

После всех операций пенсионер догадался, что попал в ловушку аферистов. С его карты вывели более 118 тысяч тенге. Мошенников сейчас ищут полицейские.

Дарья Пышмынцева