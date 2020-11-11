Наличие справки о прохождении ПЦР-теста обязательно для пассажиров на ж/д вокзале

Пассажиры:

— Куда направляетесь? в Нур-Султан, в госпиталь. ПЦР-тест прошёл, документы оформил в областной больнице, все в порядке.

— Едем в Костанай на сборы по тяжёлой атлетике. Едем 11 человек.

— Направляемся в столицу. Моей дочери там должны провести операцию. Чтобы купить билеты, пришлось всей семьей пройти тест на коронавирус.

Справка о прохождении ПЦР-теста теперь должна быть у каждого пассажира. Срок её действия- не более 3 дней со дня получения. Новые правила начали действовать с 9 ноября. Связаны они с нестабильной эпидобстановкой в регионе. Кроме того, железнодорожники изменили график курсирования поездов.

Елена Зыкова, начальник сервис-центра железнодорожного вокзала станции г.Петропавловска:

— Допускаются в здание вокзала пассажиры только при наличии проездных документов. Провожающие и встречающие пассажиров в здание вокзала не допускаются. Проездные документы можно приобрести на вокзале, кассах «Қазақстан темір жолы» и онлайн.

Скорректировали движение скоростного поезда»Петропавловск-Алматы». Раньше он курсировал ежедневно, отныне — через день по нечётным числам месяца. Что касается остальных составов, то график остался прежним. К слову, в прошлом месяце пассажиропоток на железнодорожном вокзале составил 10 тысяч человек.

Елена Зыкова, начальник сервис-центра железнодорожного вокзала станции г.Петропавловска

— Поезда «Петропавловск-Алматы» ходят по нечётным числам, поезд «Петропавловск-Кызылорда» ходит также по нечётным числам и «Петропавловск-Нур-Султан» курсирует по чётным числам.

Подробную информацию о графике движения поездов и других интересующих вопросах можно узнать по телефону «горячей линии» — «105».

Абай Альжанов