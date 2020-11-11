«Кулагер» на своем льду проиграл «Снежным барсам»

Матч завершился с результатом 1-3. В начале поединка, казалось, ничто не предвещало беды. Наши ребята первыми распечатали ворота противников на 11-й минуте. Отличился защитник Михаил Шерстюков.

Были моменты, когда они могли забивать ещё, но подводила реализация. Не забиваешь ты — забивают тебе. Во втором периоде гости восстановили равновесие в игре.

А уже в финальном отрезке столичный клуб переломил ход матча и вышел вперед. За несколько минут до сирены соперники забросили 3-ю шайбу в наши ворота. После этого поражения подопечные Александра Троицкого опустились на 7 строчку чемпионата. В следующем туре 13 и 14 ноября они сразятся с командой из южной столицы.

Александр Троицкий, главный тренер ХК «Qulager»:

— Нападающие у нас, к сожалению, не забили в своих моментах. Шайба не шла в ворота. Может мало злости было у хоккеистов и упорства. Соперников наши ребята, возможно, не оценили, но они показали свою игру. Они забрали 6 очков у «Иртыша».

Абай Альжанов