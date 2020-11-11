Дублирующий состав ФК «Кызылжар» стал лучшим в первенстве второй лиги

2020-й год внес много корректив в тренировочный и игровой процессы, в том числе коснулось это и футболистов. Из-за COVID-19 формат чемпионата организаторам пришлось изменить. Команды разделили на 4 потока. Наши футболисты попали в так называемую «Северную зону» .

Николай Стоякин, старший тренер ФК «Кызыл-Жар М»:

— В этой зоне принимали участие наш клуб, «Астана -М»,»Тобол», футбольный клуб «Окжтетпес» и «Рузаевка СК». Всего 6 команд, мы одну играли, проиграли «Тоболу». 4 игры выиграли.

Эта победа нашим спортсменам далась непросто, отмечает тренер. Период подготовки к первенству второй лиги совпал с введением карантина, тогда заниматься в полную силу у ребят не было возможности. Тренироваться приходилось и дома. Но, тем не менее, наши футболисты смогли показать хороший уровень. С высоким достижением на своей странице в фейсбуке поздравил ребят заместитель главы региона Гани Ныгыметов.

Гани Ныгыметов, заместитель акима СКО:

— Уважаемая команда, поздравляю с победой. Вы заняли первое место. Это большая победа для всего Казахстана, это большая для области. Это следствие большой работы по подготовке профессионалов.

Победные медали юным футболистам вручил заместитель руководителя управления физической культуры и спорта Асылбек Альдименов и президент клуба Григорий Лория.

Сейчас сезон для дублирующего состава окончен. Но ребята не расслабляются и начали готовиться к следующему .

Анжелика Сычёва