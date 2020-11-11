46 лишенных прав водителей задержали в СКО за 5 дней

Правоохранительные органы

18:00 11 Ноября 2020

Нарушения выявили в рамках оперативно -профилактического мероприятия «Лишенник». Напомним, ранее за это горе-водителям не разрешали садиться за руль три года. В этом году наказание ужесточили, водительских прав лишают на 7 лет.

Но, как показывает практика, не всегда меры административного воздействия дисциплинируют автолюбителей. К таким участникам дорожного движения применяется наказание, предусмотренное статьей 612-й Кодекса РК об административных правонарушениях. Так, 10 суток ареста получил 49-летний житель села Бесколь.

 

Дарья Пышмынцева

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