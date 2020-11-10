Жители улицы им.Потанина взывают о помощи

Станичная, затем имени Крупской и только потом Потанина. У этой известной городской улицы очень богатая история. Вот только с годами под слоем дорожной пыли, за ветхими крышами и фасадами здешних домов она начала теряться.

В такой не самой воодушевляющей атмосфере подгорцы чувствовали себя забытыми и никому не нужными. До масштабной реконструкции 2020-го. Она вместе с ремонтом домов, освещением, зелеными насаждениями, зонами отдыха для центральной улицы Подгоры стала своеобразным глотком воздуха.

Дарья Пышмынцева, корреспондент:

— Улица Потанина, конечно, с каждым днем хорошеет. С этим не поспоришь. Но есть те ее части, которые красивыми, язык не повернется назвать. Это, например, тоже часть улицы Потанина. Прежде чем пройтись по ней, я, пожалуй, переобуюсь.

Дарья Пышмынцева, корреспондент:

— По кочкам, по кочкам, по маленьким дорожкам, в ямку «бух». Не знаю, почему-то здесь мне вспомнились строки из этой веселой детской песенки. Хотя, на самом деле, местным жителям, вообще, ни капельки не смешно.

Не смешно, летом, зимой, но особенно не до смеха весной и осенью. Дороге в этой части улицы Потанина, чтобы превратиться в грязное месиво, достаточно маленького дождя или немного снега. Такая непролазная полоса препятствий в повседневной жизни доставляет очень много неудобств людям, которые здесь живут.

Ирина Бухарова, жительница г.Петропавловска:

— У меня ребенок — инвалид, нам сложно вообще с ней, так как у нее координация плохая. Вызываем такси, оно просто не проезжает, когда грязь. Мы выходим на дорогу, ребенок весь грязный, обувь грязная. И нас недавно машина не взяла.

Михаил Гаврилов, житель г.Петропавловска:

— Тут ни одной ливнёвки нет, как вы видите. Грязь -это еще более менее. А весной тут вообще не проехать. А если с чем-то идти, каким-то грузом на руках, страшновато, упасть можно. И не раз падал.

Альбина Аверина, жительница г.Петропавловска:

— Мы остались жители на этом участке обделённые. Вроде, как бы проезд, но по документам считается, что улица. В 2018-м году параллельные улицы, прилегающие к улице Григория Потанина, были все отсыпаны щебнем. И хотелось бы, чтобы тоже провели благоустройство.

Может быть после него жители смогут использовать галоши только для работы на придомовых участках. И не будут ходить в них в ближайшие магазины или на остановку, где, прежде чем сесть в автобус, меняют резиновую обувь на изящные сапожки. Об этом проблемном участке в городском акимате знают. К местным властям горожане обращались не раз.

Асем Айтулова, пресс-секретарь отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог г.Петропавловска:

— В этом году уже завершены работы по подсыпке щебенки на улицах города. По наказу жителей было подсыпано более 100 улиц в 2020-м. В 2021 при выделении бюджета на данную улицу поставят в очередь, и уже согласно нее им сделают работы по отсыпке щебня.

Более понятной ситуация станет, когда в городском отделе ЖКХ более точно обозначат фронт работы на следующий год. А пока подгорцам остается надеяться, что и на их улице будет праздник.

Дарья Пышмынцева