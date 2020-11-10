В региональных акиматах при закупе компьютеров нарушали требования МОН

Об этом сказал вице-министр республиканского профильного ведомства Рустем Бигари на совещении с участием руководителей областных управлений образования. Обсуждали вопрос закупа и поставки компьютерной техники местными исполнительными органами за счет средств из республиканского бюджета.

Задачу, поставленную руководством страны, в целом выполнили. Порядка 500 тысяч компьютеров передали школьникам до 1 сентября. Однако, в ряде регионов возникли проблемы. Связаны они со сроками поставки, лицензионным обеспечением, гарантийным и сервисным обслуживанием.

Мы не раз рассматривали эти вопросы на аппаратных совещаниях. Это государственные деньги, и за закуп каждой единицы компьютерной техники вы отвечаете головой. Необходимо обеспечить полную прозрачность процедуры закупа. Акимат сначала должен проверить компьютерную технику и только потом ее принимать и выдавать. МОН не принимает участия в процессе закупа. Рустем Бигари, вице-министр МОН РК

Анжелика Сычёва