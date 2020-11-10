ЦОНы изменили режим работы

Новости МТРК

17:41 10 Ноября 2020

Новый формат работы ЦОНов заключается в том, что оказывать там будут только «бумажные услуги», их насчитывается около 100. Но, для того, чтобы получить их, петропавловловцам нужно заранее забронировать очередь.

Ерназар Нургалиев, пресс-секретарь филиала НАО «Правительство для граждан» по СКО:

— Забронировать очередь можно через портал, через 1414, через телеграмм-бот или приложение. Согласно нового формата, приходят в определенное время, как забронировали, так и приходят. Также можно перебронировать, если по каким-то причинам они не смогли.

Что касается электронных услуг, которых порядка 600, горожане могут получить их, не выходя из дома, либо в зонах самообслуживания. Не распространяется это правило на пенсионеров, многодетных семей и лиц с ограниченными возможностями.

Для них сделали исключение. Онлайн-услуги они могут получить в ЦОНах. Для них там есть льготные окна. При этом преждевременная бронь тоже обязательна. Такие изменения в формате работы коснулись только отделений областного центра. В районах всё осталось по — прежнему.

 

 

Анжелика Сычёва

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