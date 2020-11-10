СКО может войти в «красную» зону по COVID-19

31% из числа заражённых составляет рабочая группа, на 10% меньше — пенсионеры. С начала учебного года в регионе коронавирусом заболели 40 школьников, 22 из них учились в дежурных группах. Напомним, в них обучаются учащиеся начального звена, а вот пойдут ли пятиклассники в школу во второй четверти, до сих пор непонятно.

Асет Жуматаев, руководитель управления санитарно-эпидемиологического контроля г.Петропавловска:

— Будем смотреть по эпидемиологической ситуации на начало второй четверти. По учителям отдельно данные сказать не могу. Так как они входят в учёт заболевших из работающего числа населения.

Затронули на брифинге и обстоятельства, при которых Северо-Казахстанская область войдёт в «красную» зону. В этой ситуации ограничительные меры ужесточат.

Асет Жуматаев, руководитель управления контроля качества и безопасности товаров и услуг г.Петропавловска:

— Показатель заболеваемости будет выше 50 на 100000 населения, тогда мы будем попадать в «красную» зону. Рассматривается этот вопрос на заседании межведомственной комиссии, и будут приняты дополнительные ограничительные меры. Число Р на сегодняшний день составляет 1,025%, заболеваемость составляет 49 на 100000 населения.

Также озвучили вопрос североказахстанки, муж которой болен раком и должен был начать химиотерапию, но в последний момент ПЦР — исследование показало положительный результат на коронавирус, мужчину отказались госпитализировать. И с такой ситуацией жители региона сталкиваются часто.

Мариям Бапанова, главный врач первой городской больницы:

— Если у пациента, которого планировали госпитализировать, ПЦР — анализ дал положительный результат на коронавирус, то лечиться в стационаре он уже не может, так как представляет опасность для окружающих. Помощь ему оказывается дома поликлиникой.

У многих североказахстанцев также возникают вопросы о том, в каких случаях нужен ПЦР — анализ для передвижения по региону и стране. Иметь справку с отрицательным показателем необходимо при использовании авиа и ж/д сообщения, в случае передвижения на авто она нужна при въезде.

Айгерим Муканова