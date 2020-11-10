Кумар Аксакалов: Селу мы уже многое задолжали

В семье Уразалиных праздник — долгожданное новоселье. Отмечают в узком семейном кругу без гостей. За день до этого Ерболат Уразалин узнал, что подошла его очередь на жильё. Тянуть с переездом не стал, уже обустраивается на новом месте. Скоро сыграет свадьбу. И молодожёны будут жить в этой однокомнатной квартире в новом доме.

Ерболат Уразалин, житель с.Явленки, Есильский район:

— Тепло, светло, просторно. Комнаты большие. Я очень доволен. Стоял в очереди на жильё как инвалид 2-ой группы с детства. Ждал 12 лет. И вот заселился. Условия в доме отличные. Всё продумано для людей с ограниченными возможностями.

А по соседству наводит уют в новой квартире Екатерина Сальникова. Она с четырьмя детьми получила трёшку. Квартира тёплая, кухня просторная. О такой хозяйка и мечтала.

Раньше семья жила у свекрови в частном доме, было тесновато. А со смертью мужа значительная часть бытовых хлопот упала на плечи Екатерины. Но в новой квартире есть все удобства. Теперь у мамы больше времени на детей.

Екатерина Сальникова, жительница с.Явленки, Есильский район:

— Раньше надо было печку топить, воду возить. Воды в доме не было. На машине возила. Дрова, уголь. А тут и вода есть. И печку не надо топить. На очереди стояла 7 лет. Когда 4-го ребенка родила, встала на очередь. Начальник ЖКХ позвонил, сказал, подъезжайте к дому, сейчас дадим ключи. Ну вот уже неделю, как заехала.

Без дела Екатерина не сидит. Работает таксистом. У неё ИП. Но купить квартиру самой всё равно было не под силу. А за эту трёшку она будет отдавать 13 тысяч тенге в месяц. Всего в этот дом заселятся 27 семей из социально уязвимой категории. Сейчас в очереди в Есильском районе ещё 173 человека.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— В этом году мы 3 тысячи квартир построим по области. Из них 625 будут выделены людям, которые нуждаются в первую очередь: многодетные матери, инвалиды, сироты, ветераны. 125 — это многодетные матери.

Городской микрорайон на окраине села. На этой улице рядом с благоустроенными квартирами не менее комфортные частные дома. В будущем здесь появятся ещё две многоэтажки и 25 домов.

В общем, будет современный жилой комплекс. В частные дома заселятся переселенцы из южных регионов и столицы. В прошлом году для них в области построили около 430 домов. В этом свыше 700.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— В 2017 году в нашу область переехали 855 человек. В прошлом году свыше 2300. Почти втрое больше. В 2020-ом мы ждём 2,5 тысячи переселенцев. Они помогают решить проблему дефицита кадров. В сёла уже прибыло 60 педагогов, 30 врачей. Больше ста человек получили грант, открыли своё дело и развивают бизнес на селе.

С помощью переселенцев решают и проблему малокомплектных школ. Многие из тех, что были на грани закрытия, теперь снова укомплектованы. Ведь большинство переселившихся семей многодетные. В этом году за счёт переехавших с юга классы пополнились на 219 учеников.

Чем больше население, тем лучше работает экономика, отмечает Кумар Аксакалов. Поле для малого и среднего бизнеса шире, клиентов соответственно больше. И развиваться должны не только города. В сёлах скрыт не меньший потенциал.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Селу мы уже многое задолжали, откровенно говоря. Я всегда об этом говорю и всегда с большой болью проезжаю мимо сёл, которые оказались без путёвого хозяина. Здесь есть село Спасовка. К сожалению, люди вынуждены за 50 тысяч тенге продавать свои дома. Трёхэтажная школа огромная. В 2018 году посещал. Там оставалось 5 детей. Сейчас, наверное, вообще никого не осталось.

Чтобы такого не было, ответственность сельхозруководителей повысить надо на законодательном уровне. С этой инициативой Кумар Аксакалов выступает не в первый раз. Некоторые аграрии отлично помнят о своих правах, но про обязанности забывают. Соберут урожай, выручку в себе карман и ни копейки для села.

Так быть не должно. Всё-таки, как показывает практика, из развивающегося села люди не уезжают, и государство такие деревни поддерживает. Сергей Корнев в конце прошлого года приходил на приём граждан. От лица жителей Явленки просил отремонтировать дороги.

Сергей Корнев, житель с.Явленки, Есильский район:

— Весна наступила. Зашли подрядчики областного центра. Сделали дорогу 7 км. Сделали подъездные пути к школе, почте, детскому садику.

Приём граждан — отличная площадка, чтобы задать вопрос или озвучить проблему. По поручению главы региона, такие встречи с населением акимы районов и Петропавловска будут проводить трижды в неделю через Zoom. На днях появится график приёмов.

Об этом Кумар Аксакалов говорил во время посещения фронт-офиса. «Открытые акиматы» теперь есть в каждом районе. Североказахстанцы стали намного быстрее и эффективнее получать госуслуги. Жалобы на чиновников уменьшились на 10%, если сравнивать с прошлым годом.

Айгерим Мукашева