Хоккеисты «Кулагера» добыли победу над столичными «Снежными Барсами»

Хоть матч и проходил без присутствия зрителей, это никак не повлияло на мотивацию наших хоккеистов. Со стартового свистка они сразу ринулись вперед. На 4-й минуте новичок «Кулагера» Михаил Шерстюков открыл счёт во встрече.

В конце периода «скакуны» удвоили преимущество. Отличился другой новичок команды — форвард Булат Хамматов. В конце второго отрезка игры всё тот же Михаил Шерстюков оформил дубль и установил счёт на табло 3-0.

А в конце гости сумели забрать свой «утешительный приз». На 57 -й минуте они забили гол престижа. Результат встречи 3-1. Сейчас «скакуны» занимают 6 строчку в турнирной таблице чемпионата. 10 ноября пройдёт ответный матч.

Булат Хамматов, нападающий ХК «Qulager»:

— Забили свои голы, моменты были. По сопернику, что могу сказать: хорошая молодая команда, хорошие ребята. Не стесняются, играют смело, хороший хоккей показывают, обыгрывают. Они решают свои задачи, а мы свои.

Абай Альжанов