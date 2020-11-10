Главе государства представили обновленный проект алфавита на латинице

Новости МТРК

18:24 10 Ноября 2020

В усовершенствованном варианте алфавита не используются диграфы. Речь идет об обозначениях одного звука несколькими символами.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что создание нового алфавита — это непростой вопрос, с которым нельзя разобраться за один год. Спешка в данном случае может нанести ущерб всей нашей культуре и исторической идентичности.

Проблема заключается не в переходе с кириллицы на латиницу, а в том, что осуществляется масштабная реформа казахского языка. Надо учитывать и финансовую сторону вопроса. Работа по внедрению латинского алфавита должна осуществляться постепенно. Можно сказать, что данная графика рассчитана на подрастающее поколение, и именно оно должно в полной мере воспользоваться ее преимуществами. Поэтому этот процесс нужно проводить планомерно, постепенно.

Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан

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