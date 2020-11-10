Главе государства представили обновленный проект алфавита на латинице

В усовершенствованном варианте алфавита не используются диграфы. Речь идет об обозначениях одного звука несколькими символами.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что создание нового алфавита — это непростой вопрос, с которым нельзя разобраться за один год. Спешка в данном случае может нанести ущерб всей нашей культуре и исторической идентичности.