Глава региона проинспектировал работу блокпоста

Въезжать и выезжать из областного центра могут только работники предприятий жизнеобеспечения, сотрудники экстренных служб, и те, кто едет на лечение по направлению врача. Для них действует «зелёный» коридор. Но пересечь блокпост при этом никто не запрещает, если у вас есть в наличии справка о прохождении ПЦР-теста, исключение- дети до 5 лет.

Североказахстанцы:

— Работа у меня в Астане, еду домой. Взяли мазок, сдал анализы.

— Езжу без проблем, справку показываю и проезжаю.

— У вас предприятие чем занимается? -Молоко из Кызылжарского района вожу в Ленинское.

Салимжан Сеитов — житель Петропавловска. Вместе с братом трудится сейчас на стройке в селе Чапаево. По словам мужчины, справку с места работы взял сразу после введения ограничительных мер.

Салимжан Сеитов, житель г.Петропавловска:

— С 9 до 8 работаем. Пока погода позволяет, дома нужно достроить. Обратно также едем, справку показываем, температуру измеряют. Проблем не возникает.

Карантинный пост, расположенный возле села Бесколь, посетил глава региона. Кумар Аксакалов проинспектировал работу пропускного пункта.

Булат Жумабеков, аким г.Петропавловска

— Нам дали списки из 10 районов, общее количество всех, кто будет пересекать блокпосты — 8000 граждан. Около 1200, которые живут в городе, а работают в районах. Список будет дополняться.

В первую очередь местные власти должны оперативно реагировать на вопросы североказахстанцев, касающиеся введения ограничительных мер, заявил Кумар Аксакалов.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Все вопросы, которые возникают у людей, должны поступать акиму города. В первую неделю отработаете в таком режиме. Потом через день. Все акимы районов через день будут проводить трансляции в прямом эфире и отвечать на все вопросы, связанные с ограничительными мерами. Все управления будут работать в таком режиме для оперативного извещения и решения проблем сразу на местах.

Сейчас вокруг областного центра действуют 5 карантинных постов. Ежедневно здесь дежурят полицейские, а с 10 ноября ещё и медики, которые измеряют температуру тела у проезжающих.

Абай Альжанов, корреспондент:

— Ещё одно новшество, которое реализуют на блокопстах, — камеры видеонаблюдения. Они будут сканировать номера автомобилей и напрямую передавать информацию полицейским. Это позволит сократить время проверки транспорта и, что самое важное, исключит автомобильные пробки на пунктах.

Булат Жумабеков, аким г.Петропавловска:

— Мы пошли дальше, систему интегрировали с другими системами. В том числе с системами, которые определяют, работает ли человек на предприятии или нет. Работы проходят по интеграции систем с лабораториями. Когда человек произвел ПЦР-тест, система сможет проверить данные, и не истёк ли его срок действия.

В общем, систему оптимизируют и сделают удобной для жителей. К примеру, проверять список тех, кого внесли в единую базу, североказахстанцы смогут самостоятельно.

Абай Альжанов