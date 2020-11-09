Вокруг Петропавловска выставили 5 блокпостов

Бесколький блокпост, как и все ему аналогичные, начал работать ровно в 00.00 часов 9 ноября. По словам полицейских, дежурство проходило спокойно. Ночью транспорта практически не было. Количество машин еле доходило до десятка. Активней стало движение ближе к 8 утра, когда североказахстанцы добирались до работы. Кто-то — в Петропавловск, а некоторые — напротив в районы.

Александр Розбах, заместитель начальника УМПС ДП СКО:

— По периметру г.Петропавловска развернуто 5 блокпостов. 4 из которых на выездах и въездах в город Петропавловск. Один — в ауле Бесколь. Также на территории области у нас развернуто 12 карантинных постов и 3 блокпоста. Согласно постановлению главного санитарного врача, задействованы на карантинном посту только сотрудники полиции.

Шесть — на каждый специализированный пост. Медиков, проверяющих температуру, как это было весной, тут не встретить. Реже полицейские сталкиваются и с теми, кто ищет конфликта. Очевидно, что агрессия в данном случае, кроме потерянного времени и нервов, ничего не даст.

Дарья Пышмынцева, корреспондент:

— Этот блокпост работает уже чуть больше 10-ти часов. Очередей, ажиотажа, как среди въезжающих в областной центр, так и выезжающих из него, нет. Караван из машин периодически появляется, но очень быстро исчезает. Здешние сотрудники отмечают, что в сравнении с первой волной, североказахстанцы стали более сознательными и ответственными. Т.е. в большинстве своем для передвижения у них есть все необходимые документы.

Североказахстанцы:

— Да, была у меня справка. Я с Новоникольска, там работаю. Еду в Петропавловск. Езжу каждый день.

— Я еду из Байтерека в районную больницу на прием. У меня есть направление в телефоне. Пропустили без проблем.

Некоторых водителей из-за проблем с документами стражи порядка разворачивали. Кто-то не подготовил соответствующие справки. Есть и такие, которые из-за огромного потока информации в самых разных источниках вообще не поняли, какие документы у них просят.

Североказахстанцы:

— Справку требуют какую-то. Приехал за ламинатом, хотел его забрать. Не пускают. Сейчас назад домой.

— А почему не сделали? -Некогда было. Я в этот день не работал в пятницу. -Что намерены делать? — Сейчас буду звонить, привезут, наверное.

Этот мужчина говорил о справке с места работы. С 9 ноября она должна быть у всех североказахстанцев, которые хотят въехать в Петропавловск, чтобы трудиться. Пропустят в областной центр и тех, кто едет за медуслугами. Для этого при себе нужно иметь направление на лечение или выписку.

Получат добро на въезд в Петропавловск все те, исключение — дети до 5 лет, у кого будет на руках справка с отрицательным результатом на COVID-19. Анализ действует в течение трех суток.

Дарья Пышмынцева