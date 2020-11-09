Водитель маршрутки сел за руль в нетрезвом состоянии

Правоохранительные органы

19:14 9 Ноября 2020

Инцидент произошёл в ночь на 7 ноября.

Стражи порядка обратили внимание на нетвёрдую манеру вождения водителя автобуса одного из городских маршрутов, который ехал по ул. Ауэзова в сторону ул. Чайковского. От мужчины исходил запах алкоголя. Медицинское освидетельствование показало опьянение средней степени.

По словам водителя, он направлялся домой после рабочего дня. А поскольку из-за карантина движение общественного транспорта на выходных приостанавливается, он решил «снять напряжение» и выпить. По закону горе-водителю грозит административный арест на 15 суток и лишение прав на следующие 7 лет.

 

 

Дарья Пышмынцева

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