В театре кукол состоялась премьера спектакля на государственном языке

«Дюймовочка»- известная сказка о крошечной девочке. Её перечитало не одно поколение детей. Маленькой героине пришлось пройти немало испытаний, чтобы обрести счастье. Она спаслась от лягушки, была в плену у жука. Эта история учит доброте, любви и настоящей дружбе. Одну из главных ролей в спектакле исполнил известный актер театра — Нурсултан Калкабек.

Нурсултан Калкабек — актер областного театра кукол:

— Сегодня это спектакль на казахском языке, а завтра будет премьера на русском. Это классическая пьеса. Этой историей мы хотели показать детям добро, волшебство и красоту. Думаю юным зрителям это понравится и они смогут окунуться в чудесный мир.

К выступлению актеры готовились месяц. Поставил спектакль российский режиссёр Борис Ходырев. Всё это время он был на видеосвязи с нашими актерами. Но, дистанционный формат подготовки не помешал сделать представление ярким и интересным.

Анна Пульникова, специалист — культорганизатор областного театра кукол:

— В тяжелых условиях все-таки, но мы сегодня подарим детям радость. Это известная сказка Андерсена. На нашей сцене два сказочных героя расскажут детям эту интересную историю. Наш режиссер Борис Петрович Ходарев немножечко преобразил эту сказку, и поэтому получилось что-то новое.

Маленькие зрители были в восторге от спектакля. Ребята буквально окунулись в волшебную атмосферу сказки.

Зрители:

— Мне понравилось этот спектакль. Передо мной как — будто ожили герои этой истории. Это моя любимая сказка.

— Это было очень интересно. На протяжении всего выступления я волновался и поддерживал Дюймовочку.

Анастасия Остертак