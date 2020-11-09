В СКО за сутки зарегистрировано 42 случая заболевания COVID-19

Новости МТРК, COVID-19: Казахстан

19:55 9 Ноября 2020

Что касается школьников, то с начала учебного года зарегистрировано 40 случаев заражения учащихся, 22 из них учились в дежурных классах, оставшиеся — онлайн.

Сейчас в регионе ведётся активная работа по подготовке ко второй волне коронавируса, развёрнуто 955 инфекционных коек, их занятость составляет 37%.

На 30% заполнены карантинные стационары, в них госпитализировали 84 североказахстанца, всего там подготовили 280 мест. Что касается степени заболевания коронавирусом, то по данным на 8 ноября в области 18 тяжёлых случаев.

 

 

Айгерим Муканова

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