В СКО за сутки зарегистрировано 42 случая заболевания COVID-19

Что касается школьников, то с начала учебного года зарегистрировано 40 случаев заражения учащихся, 22 из них учились в дежурных классах, оставшиеся — онлайн.

Сейчас в регионе ведётся активная работа по подготовке ко второй волне коронавируса, развёрнуто 955 инфекционных коек, их занятость составляет 37%.

На 30% заполнены карантинные стационары, в них госпитализировали 84 североказахстанца, всего там подготовили 280 мест. Что касается степени заболевания коронавирусом, то по данным на 8 ноября в области 18 тяжёлых случаев.

Айгерим Муканова