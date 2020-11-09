В результате пожара погиб 53-летний сельчанин

Дмитрий Растихин, начальник управления ДЧС СКО:

— С начала года по области зарегистрировано 578 пожаров, из них в жилом секторе — 435 пожара, в огне погибли 43 человека, из них 5 детей. Получили травмы различной тяжести 14 человек, ущерб — более 116 млн тенге. За прошедшую неделю в области произошло 14 пожаров, в огне погиб один человек.

Трагедия произошла 8 ноября в селе Пресновке Жамбылского района. Пожар случился около 9 часов вечера в одном из частных жилых домов. На месте ЧП спасатели обнаружили тело 53-летнего мужчины.

Дмитрий Растихин, начальник управления ДЧС СКО:

— Мужчина безработный, проживал один. Не исключен факт алкогольного опьянения, но это подтвердится после заключения. Чем он занимался? Скорее всего он спал на момент пожара, площадь небольшая 1 кв метр. Предварительная причина — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации нагревательных приборов кустарного происхождения.

Несоблюдение элементарных мер безопасности зачастую является основной причиной пожаров. Огнеборцы в очередной раз советуют не пренебрегать правилами. Быть осторожными ЧС-ники рекомендуют и на воде.

Игорь Жуков, заместитель начальника ДЧС СКО:

— Эта проблема становится очень актуальной по обеспечению безопасности. Если обращаться к статистике за прошлый год, у нас было 3 случая утонувших. В этом году у нас имеется уже 1 случай при рыбной ловле и имеется один случай в Мамлютском районе.

Кстати, тело мужчины, который пропал во время рыбалки на озере Чистом, до сих пор не нашли. Поисковые работы продолжаются.

Анжелика Сычёва