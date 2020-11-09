Стоимость сдачи ПЦР-теста снизилась в регионе в 2 раза

Пройти анализ на выявление инфекции североказахстанцы могут как в районах, так и в областном центре. Вирусологические лаборатории есть в каждом районном центре. В Петропавловске их 4.

За период карантина в них провели почти 140 тысяч исследований, положительный результат на коронавирус выявили у 3,4%. По эпидемиологическим показаниям анализы отобрали у 30 человек, у 5 — в целях профилактики завозных случаев, ещё у 7 — по эпиднадзору.

Справка действует в течение 3 дней со дня её получения. С 9 ноября въезд и выезд из области без неё запретили. Стоит отметить, по направлению врача ПЦР -тест проводится бесплатно.

Еркебулан Баязитов, и.о. руководителя отдела управления здравоохранения СКО:

— Если брать «Национальный центр экспертизы», то для физ. лиц у них стоимость 8025 тенге, для юридических- 9000 тг. На базе областного центра фтизиопульмонологии для физических и юридичсеких одинаковая стоимость-8900 тг. В частных лабораториях цена на ПЦР-тестирования начинается от 9000 тг. Для бесплатного прохождения необходимо эпидемиологичекие или клинические показания.

Абай Альжанов