Североказахстанские работники культуры получили награды

Он говорит с нами сквозь года и поколения. Мудрые слова Абая, которые мыслитель запечатлел в стихах и прозе, — духовная опора народа. Самобытность и уникальность нашей истории — то, что называют национальным кодом. Постулаты Абая актуальны были в его время, не меньший смысл имеют они и сейчас.

Концерт «Наследие Абая» — не единственный в репертуаре оркестра казахских народных инструментов имени Сегіз сері. В рамках года, посвящённого выдающейся личности, в филармонии проводили онлайн -концерты. Безупречные вокал и игра на инструментах. С помощью социальных сетей любой желающий мог приятно провести время и услышать произведения Абая.

Ерлан Журинбаев, советник министра культуры и спорта РК:

— В начале года Президент страны Касым-Жомарт Токаев в своей статье говорил о важности изучения Абая и его творчества. Потому этот год посвятили этой великой личности. Стояла задача — рассказывать и популяризировать творчество Абая. СКО с этим справилась. От имени министра культуры и спорта выражаю благодарность.

Наша задача — сохранить наследие Абая для следующих поколений и самим знать жизнь и творчество этой великой личности. Эта задача отчасти легла и на плечи работников культуры. Особо отличившимся в этот день вручили ведомственные награды.

Около десятка работников филармонии получили благодарственные письма от министерства и медали, выпущенные в честь 175-летия Абая. В их числе солист-вокалист Бахыт Ильясов.

Впервые на сцену он вышел в 4 года и блистает на ней вот уже 27 лет. Арии из оперы Бахыт исполняет часто. И чем старше становишься, тем глубже чувствуешь смысл каждого слова, говорит артист.

Бахыт Ильясов, солист-вокалист Северо-Казахстанской областной филармонии:

— Эмоции меня всегда переполняют, когда я исполняю произведения великого Абая. Потому что все его произведения наполнены глубоким философским смыслом. И все слова они актуальны по сей день. Я думаю, и в будущем они будут актуальны.

Слишком велика их духовная ценность. Потому историки и называют строки Абая жизненным путеводителем, а самого поэта — духовным реформатором. Он был тем важным звеном, которое возродило национальное самосознание.

Аслан Гафуров, исполнительный директор международного фонда поддержки культуры и искусства имени Абая:

— Год Абая отмечали во всех уголках страны. Но СК сделал это на высшем уровне. Наряду с культурными мероприятиями, концертами и конкурсами, здесь проходил айтыс, в котором активно участвовала молодёжь. Мы дали ему высокую оценку. То, как вы провели год Абая, — пример для других регионов.

В 2020-ом мы отмечаем 175-летие Абая. Но это не значит, что с наступлением следующего года о великом мыслителе и поэте забудут. Нужно не менее активно пропагандировать жизненный путь, творчество и наставления Абая, заключили собравшиеся.

Айгерим Мукашева