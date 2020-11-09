Работы по благоустройству в Петропавловске продолжаются

Жители областного центра обратились к акиму городу с вопросом по благоустройству в марте этого года. Представители садоводческого общества «Горизонт» попросили Булата Жумабекова засыпать дорогу щебнем. На прошлой неделе их проблему решили, защебеновали 400 метров полотна.

Сергей Пуховский — председатель садоводческого общества «Горизонт»:

— Весной и осенью проехать очень тяжело. Легковые машины буксуют, но, обращение наше было выполнено. Акимат на данный момент ведет отсыпку. Весной было наше обращение в самом обществе подсыпать. Тоже также была выделена техника, защебеновали. Отдельная благодарность им за то, что во время жесткого карантина наши действия все координировались.

Работы велись два дня. Задействовали три единицы техники. Решилась проблема и у жителей домов по улице Искака Ибраева. Колонки с водой они не видели здесь 20 лет.

Айша Чаукерова — жительница г. Петропавловска:

— В этом году при помощи центра «Айкомек» большую проблему разрешают в период пандемии. Я прям очень благодарна. Записалась на общественный прием к акиму области и проблема разрешилась. На сегодняшний день этой водой пользуется не только моя семья, но и другие люди, а их 18.

Стоит отметить, работа по решению вопросов ЖКХ и благоустройства Петропавловска продолжатся. На данный момент защебеновали дороги на более 100 городских улицах, охватили и 10 садоводческих обществ.

Алишер Ашимов