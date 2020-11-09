«Кызылжар» потерпел поражение от «Тобола»

Спорт

18:41 9 Ноября 2020

На протяжении всего матча костанайцы владели инициативой. Обостряли, создавали опасные моменты, искали бреши в обороне «орлов». В первой половине поединка наш голкипер не раз приходил на выручку команде. «Тоболовцы» должны были забивать, но раз за разом прощали наших ребят.

Во втором тайме ситуация изменилась. Соперники устроили осаду ворот петропавловцев и на 70 минуте открыли счёт. После розыгрыша углового они выиграли подбор, где вражескому защитнику Темирлану Ерланову оставалось лишь отправить мяч в угол ворот. До конца матча костанайцы могли снять вопрос о победителе. Но их удары приходились то в перекладину, то проходили рядом со штангой.

Итоговый счёт 0-1. После этого проигрыша «Кызылжар» остался на 9 строчке турнирной таблицы первенства. В активе команды по-прежнему 16 очков. По календарному расписанию в следующем матче «орлы» сыграют с новоиспеченным чемпионом Премьер-Лиги алматинским «Кайратом. Дату этой встречи ещё не определили.

 

 

Абай Альжанов

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