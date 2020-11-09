Дезинфекция салонов красоты во время карантина: как выполняются требования

Кристина Дроздова — косметолог-эстетист. В бьюти-сфере работает недавно. Наводить женщинам красоту приносит ей радость. Вот и сейчас у нее очередной сеанс. Для безопасности посетителей и собственной тщательно следит за санитарными нормами, после каждого клиента кварцует рабочее место.

Кристина Дроздова, косметолог-эстетист:

— Клиентов мы запускаем только в масках и впускаем их только в том случае, если проводим процедуры с лицом. Людей стало меньше, поэтому упал и доход. Если сравнивать с январём, то сейчас я получаю очень мало в связи с пандемией.

Стаж нейл-мастера Ивана Неверовского — три года, но в этом салоне работает чуть больше месяца. Говорит, клиентская база наработана временем, но, несмотря на это, количество желающих сделать маникюр стало меньше. На своем рабочем месте у Ивана чисто и стерильно, работать в маске и перчатках уже привык.

Иван Неверовский, мастер по ногтевому сервису:

— В маске и перчатках я работал и до карантина. На каждого клиента новый набор. Всегда всё стерильно. Мы обрабатываем инструменты в растворе в течение 15-20 минут. После под проточной водой чистим каждую фрезу специальной щёточкой, а потом упаковываем в крафт-пакеты.

По правилам в салоне должны находиться не более 28 человек. Это и клиенты, и персонал. Расчёт делали согласно квадратуре помещения. В день сюда приходят около 30-40 человек, раньше посетителей было в три раза больше.

Георгий Раевский, управляющий салоном красоты:

— Мы кварцуем наш салон в усиленном режиме. Также выдаём маски и перчатки нашим мастерам, они никогда не ходят без средств индивидуальной защиты. Используем различные дезинфицирующие средства. Имеется стерилизующий коврик, очищается каждые тридцать минут специальным раствором.

Для обеспечения санитарной безопасности в салоне тратят немалые средства, ежемесячно на эти цели уходит порядка трёхсот тысяч тенге.

Айгерим Муканова