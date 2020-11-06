За 10 месяцев 2020г. в СКО выявлено 150 больных с ВИЧ-статусом

Кто-то может назвать этот профилактический ролик, на просторах интернета их очень много, слишком наивным или даже бесполезным. Аналогичным образом, возможно, реагируют прохожие, которые видят на улицах своих городов подобные билборды и рекламные щиты.

В соседней России на них нередко появляются люди, которые не скрывают о своем положительном ВИЧ-статусе. Очевидно, что подобное внимание к эпидемии этой болезни, она из-за пандемии коронавируса стала менее обсуждаемой, авторы таких работ хотят привлечь неслучайно.

В конце 2019-го в мире насчитывалось 38 млн человек с ВИЧ-инфекцией, 24 тысячи из них — жители Казахстана.

— С начала эпидемии (с 1989 г) в СКО выявлено более 1800 случаев ВИЧ-инфекции. За 10 месяцев 2020-го — более 150 случаев (на 6% меньше, чем в прошлом году) -75% ВИЧ-инфицированных — жители Петропавловска

Речь идет о североказахстанцах в возрасте от 20 до 49 лет

Любовь Бунина, заведующая эпидемиологическим отделением областного центра по профилактике и борьбе со СПИД:

— Основным путем передачи инфекции в СКО, по-прежнему, остается парентеральный (через внутривенное введение наркотиков и психоактивных веществ, который составляет 50%. На половой путь передачи приходится 44%, на неустановленный — 6%.

Эти ВИЧ-инфицированные, а такой статус, по информации специалистов можно получить только после сдачи крови, решили убежать от своего диагноза. Врачи не нашли их, а значит они не получают соответствующего лечения, потому рискуют в любой момент стать носителям СПИДа.

Осознание своего диагноза в большинстве случаев для человеческого сознания становится экстремальной ситуацией, рассказала психолог Галия Баязитова. В ней абсолютно любой из-за обиды и злости может начать передавать свою болезнь другим.

Или же не делать этого и просто уйти в себя, как бы, смирившись с ощущением, что жизнь закончилась. Хотя она при правильном и постоянном лечении, которое в Казахстане бесплатное, по данным врачей, будет долгой и качественной.

Альфия Оспанова, врач -фтизиатр областного центра по профилактике и борьбе со СПИД:

— Проходят у нас обследование раз в три месяца, раз в 6 месяцев. В это время им ежеквартально выделяются препараты. Минимум три препарата комбинированных. Они принимают лечение пожизненно.

С его помощью ВИЧ-инфицированная женщина может родить здорового ребенка. Кстати, сколько детей лечатся от этой болезни в северном регионе, в профильном центре нам не сказали. В прошлом году там же дали информацию о 13 юных североказахстанцах, которые стояли на специальном учете.

С этого года для них может начать действовать отдельное пособие. О нем в одном из октябрьских видео-интервью подробно рассказала уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Аружан Саин.

Аружан Саин, уполномоченный по правам ребенка в Казахстане:

— Деток с ВИЧ у нас около 500 в стране. И они не получали никаких пособий. Эти дети, действительно, нуждаются в особом уходе и отношении. Да, им лекарства предоставляются бесплатно, но нужно же сделать все, чтобы ребенок не заболел.

По словам главного врача областного профильного центра, списки детей уже отправили в необходимые инстанции, а значит процесс пошел.

Айман Сыздыкова, главный врач областного центра по профилактике и борьбе со СПИД:

— Дети, которые болеют ВИЧ-инфекцией и нуждаются кроме лечения в дополнительном питании. Поэтому возникла необходимость выделения денежных средств, пособий этой группе детей. У нас есть специальные работники, которые работают в ключевых группах населения. Разъясняют им пути распространения.

Разъясняют их и в учебных заведениях региона. Сейчас по понятным причинам из офлайн -формата такие занятия ушли в онлайн. Меняется ли отношение казахстанцев к людям с положительным ВИЧ-статусом — уже совсем другой вопрос.

Галия Баязитова, психолог:

— Нужно понимать, что это обычные люди, такие, как все мы, окружающие нас. Независимо от статуса, независимо от того, каким способом этот статус был приобретен . Учитывая, что мы все люди, что мы находимся в обществе. Главная миссия — это помочь друг другу, проявить понимание.

При этом есть люди, для этого утверждения не нужно быть экспертом, которые не знают, что эта болезнь не передается через слюну, пот и мочу, если в них нет крови. ВИЧ невозможно заболеть после похода в бассейн или поездки в автобусе.

Гораздо больше шансов сделать это во время похода на маникюр, неважно — в салоне или на дому. К тату-мастерам тоже нужно относиться настороженно, как и к тем, кто специализируется на разных видах пирсинга. Так считают врачи.

Дарья Пышмынцева